EN VIVO: Comenzó el Trasmontaña en La Sala

El arquero de la Reserva de Atlético dijo presente en La Sala
En medio de la marea de bikers que este domingo coparon La Sala para vivir una nueva edición del Trasmontaña, también se hizo lugar un representante de Atlético Tucumán. Enrique Maza, arquero de la Reserva, acompañó a su cuñado Rafael Olveira, que participó de la tradicional competencia de mountain bike.
“Vine a verlo correr. Salió alrededor de las 12.15, pero no sé bien a qué hora estará llegando”, comentó Maza, que compartió la espera junto a Fabián Sogno, dirigente del “Decano”, y Marcos Fernández Bulacio.
El juvenil reconoció que, aunque no conoce todos los detalles de la carrera, entiende la magnitud del evento: “Sé que es una prueba conocida, que viene mucha gente de todo el país. Es muy importante para Tucumán”.
Maza, nacido en Catamarca, también tuvo un gesto hacia sus comprovincianos: “Hay bastantes ciclistas catamarqueños, como Alvarito Macías. Le deseo lo mejor para él. Catamarca es una provincia que saca muchos deportistas en distintas disciplinas y está bueno que así sea”.
Con su impronta joven y su apellido ya ligado al arco “decano”, el guardameta no se perdió la chance de mezclarse con una de las competencias deportivas más populares del NOA, donde la pasión por el pedal une a provincias y familias enteras.
Un cartel especial en la llegada
En medio de la multitud que bordea la llegada del Trasmontaña, un cartel llamó la atención. Lo sostenía Carlos de la Rosa, un sanjuanino de 74 años que ahora vive en Buenos Aires, pero que no olvida sus raíces ni la pasión por el ciclismo. “Todos los años hacemos este cartel. Mi mujer es prima hermana de Diego Luna, y el padre anda por acá también”, contó con orgullo mientras esperaba el paso del corredor mendocino que hace tiempo se radicó en Tucumán.
Carlos nunca llegó a competir en Tucumán, aunque la pasión por la bicicleta lo acompañó toda la vida. “Ya tengo 74 años, ya pasó mi época”, reconoce con una sonrisa. Su manera de estar presente en la carrera es a través de la cartelería que prepara especialmente para Luna. “Lo hago para que tenga una motivación extra”, explicó.
El ciclismo, para él, tiene matices según la geografía. “En San Juan se corre mucho, pero esta es especial porque implica muchísimo más esfuerzo. Acá hay que poner los pulmones: se mojan, se caen… En mi provincia son carreras rápidas, apenas los ves pasar”, detalló.
Llegó el "Mono" Gasco
El ciclista terminó su carrera y ya se encuentra en la zona de la llegada.
Gran concurrencia
Muchos de los familiares de los participantes dijeron presente en el predio de La Sala. Vale recordar que este año hubo un cambio de recorrido con respecto a otras oportunidades.
Ya largaron Álvaro Macías y Fernando Contrera
La dupla ganadora de los últimos cuatro trasmontañas ya empezó el recorrido.
Van por el pentacampeonato
A las 12.29, largará la dupla compuesta por Álvaro Macías y Fernando Contreras, los ganadores de las últimas cuatro ediciones
Ya largó el "Mono" Gasco
Junto a Luciano Gay, el "Mono" partió a las 11.41
Los más ganadores de la competencia
El bonaerense Luciano Caraccioli es el biker que más veces ganó la clasificación general. El corredor nacido en General Madariaga terminó en el primer lugar en siete ocasiones, superando por un triunfo a Darío Gasco y a Sebastián Quiroga.
Los puntos de hidratación para los corredores
Habrá seis zonas de abastecimiento. “En los todos los puestos, excepto el de la zona de El Telégrafo, entregarán agua mineral y frutas. En El Telégrafo solamente habrá agua. Se adquirieron 10.000 litros de agua, 50 cajones de banana, 30 de manzana y 20 de naranja”, contó Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores.
Los trofeos para los ganadores
Gran operativo de seguridad
Hay más de 150 las personas afectadas a la seguridad de la competencia. “Habrá seis camionetas 4x4, dos vehículos de bomberos de distintas reparticiones, 12 enduristas con sus motos, un camión hidrante, un cuatricilo, seis ambulancias, 50 rescatistas y policías con motos y autos”, informaron desde la organización de la competencia.
Un campeón del mundo dirá presente
Ned Overend, el primer Campeón Mundial de cross country, será parte de la fiesta del Trasmontaña. A sus 69 años y con un legado imponente a cuestas, el biker nacido el 20 de agosto de 1955 en Taiwán dirá presente de la mano de Specialized, la marca de bici que lo acompaña desde sus comienzos y que lo traerá por primera vez a la Argentina. “Será la primera vez que corro en pareja. Estuve viendo algunos videos del evento 2024 y el circuito se ve desafiante, con bajadas técnicas y subidas largas. A quienes van a participar, les recomendaría entrenar bien la escalada y asegurarse de que sus bicicletas estén en óptimas condiciones, especialmente la suspensión”, dijo el biker de 69 años, que correrá con el platense Martín Ariel Santos.
El escenario de la premiación
A las 16 comenzarán a entregarse los premios a los bikers de la categoría Promocionales que compitieron en el Trasmontañita y una hora después será el turno para los ciclistas de montaña que tomaron parte del Trasmontaña. Todos los corredores que arriben a la meta recibirán una medalla. A los 10 primeros de cada categoría se les entregarán trofeos.