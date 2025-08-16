 Los Pumas perdieron frente a los All Blacks en Córdoba
Deportes

Los Pumas perdieron frente a los All Blacks en Córdoba

Luis Cardozo/ LA GACETA.

Argentina cayó 41-24 frente a los neozelandeses.

Hace 1 Hs
20:06 hs

Final del partido

19:58 hs

Try de los All Blacks

Taukei'aho puso el 41-24.

19:53 hs

Try de los All Blacks

Taukei'aho puso el 36-24.

19:46 hs

Conversión de Los Pumas

Albornoz puso el 31-24.

19:45 hs

Try de Los Pumas

Oviedo marcó el 31-22.

19:31 hs

Conversión de Los Pumas

Albornoz puso el 31-17.

19:30 hs

Try de Los Pumas

Tomás Albornoz puso el 31-15.

19:17 hs

Arrancó el segundo tiempo

19:08 hs

Try visitante y final del primer tiempo:

Sevu Reece convirtió el segundo en su cuenta personal y Barrett no falló en la conversión para el parcial 31-10 de los All Blacks sobre Los Pumas

18:56 hs

Conversión de los All Blacks

Barrett puso el 24-10.

18:56 hs

Try de los All Blacks

Savea anotó el 22-10

18:44 hs

Penal para Los Pumas

Tomás Albornoz anotó el 17-10.

18:39 hs

Conversión de los All Blacks

Barrett marca el 17-7

18:39 hs

Try de los All Blacks

Tras una gran acción de Will Jordan, Cortez Ratima puso el 15-7

18:31 hs

Amarilla para Los Pumas

Mayco Vivas recibió una amonestación, y el seleccionado jugará con uno menos por 10 minutos.

18:29 hs

Conversión de Los Pumas

Albornoz acertó y marcó el 10-7.

18:28 hs

Try de Los Pumas

Rodrigo Isgró marcó el 10-5.

18:22 hs

Conversión de Nueva Zelanda

Luego de la conversión de Barrett, los All Blacks ganan 10-0.

18:22 hs

Try de los All Blacks

Sevu Reece hizo el try después de una gran jugada colectiva de los neozelandeses.

18:19 hs

Albornoz falló un penal

El tucumano ejecutó un penal que impactó en uno de los postes de la H. Así el partido continúa 3-0 a favor de los All Blacks.

18:18 hs

Penal para los All Blacks

Barrett puso el 3-0 a favor de Los Pumas.

18:13 hs

Comenzó el partido

17:32 hs

Una delegación de Huirapuca presenciará el duelo entre Los Pumas y Los All Blacks

Las divisiones infantiles y juveniles viajaron a Córdoba para realizar un encuentro con Córdoba Rugby Club, y de paso asistir al partido entre Los Pumas y Los All Blacks.

Una delegación de Huirapuca presenciará el duelo entre Los Pumas y Los All Blacks
17:08 hs

Historial y contexto

Los Pumas y los All Blacks ya se enfrentaron 16 veces en Argentina, con un balance de 15 derrotas y un empate (21-21 en 1985 en Ferro). Varias veces los argentinos estuvieron cerca de lograr el triunfo, pero errores en el último minuto o jugadas desafortunadas los dejaron con las manos vacías. Desde knock-ons cerca del ingoal hasta mauls que cruzaron la línea sin concretarse, la historia reciente está llena de momentos que podrían haber cambiado el resultado.

17:00 hs

Agenda de Los Pumas en el Rugby Championship 2025:

- 16/8 vs. Nueva Zelanda – Mario Alberto Kempes, Córdoba (18.10)

- 23/8 vs. Nueva Zelanda – José Amalfitani, Buenos Aires (18.10)

- 6/9 vs. Australia – Country Bank Stadium, Queensland (01.30)

- 13/9 vs. Australia – Allianz Stadium, Sydney (01.00)

- 27/9 vs. Sudáfrica – Hollywoodbets Kings Park, Durban (12.10)

- 4/10 vs. Sudáfrica – Twickenham, Inglaterra (10.00)

16:57 hs

El vestuario de Los Pumas

16:56 hs

La formación de Los Pumas

  1. Mayco Vivas (31 caps)
  2. Julián Montoya (c) (108 caps)
  3. Pedro Delgado (4 caps)
  4. Franco Molina (12 caps)
  5. Pedro Rubiolo (23 caps)
  6. Pablo Matera (112 caps)
  7. Marcos Kremer (73 caps)
  8. Joaquín Oviedo (13 caps)
  9. Gonzalo García (11 caps)
  10. Tomás Albornoz (17 caps)
  11. Bautista Delguy (33 caps)
  12. Santiago Chocobares (27 caps)
  13. Lucio Cinti (34 caps)
  14. Rodrigo Isgró (9 caps)
  15. Juan Cruz Mallía (42 caps)

Suplentes

  • 16. Ignacio Ruiz (18 caps)
  • 17. Nahuel Tetaz Chaparro (79 caps)
  • 18. Joel Sclavi (27 caps)
  • 19. Guido Petti (89 caps)
  • 20. Juan Martín González (42 caps)
  • 21. Simón Benítez Cruz (3 caps)
  • 22. Santiago Carreras (55 caps)
  • 23. Justo Piccardo (4 caps)
16:54 hs

García y Albornoz, titulares

Este sábado, dos tucumanos serán titulares: Gonzalo García, medio scrum de Zebre, y Tomás Albornoz, apertura de Benetton. Ambos regresan a la "Albiceleste" tras no haber sido convocados en julio y ya se destacaron en el histórico triunfo sobre los British & Irish Lions en Dublín a fines de junio. Será la cuarta vez que conformen la pareja de medios titular, tras partidos ante Francia, Sudáfrica y los Lions.

Lo que tenés que saber

Desde las 18.10, Los Pumas se medirán contra los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El partido será trasmitido por ESPN y Disney+ Premium.

Los PumasAll BlacksCórdobaMario Alberto KempesRugby ChampionshipESPNTomás AlbornozGonzalo García
Comentarios