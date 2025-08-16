Los Pumas perdieron frente a los All Blacks en Córdoba

Final del partido
Try de los All Blacks
Taukei'aho puso el 41-24.
Try de los All Blacks
Taukei'aho puso el 36-24.
Conversión de Los Pumas
Albornoz puso el 31-24.
Try de Los Pumas
Oviedo marcó el 31-22.
Conversión de Los Pumas
Albornoz puso el 31-17.
Try de Los Pumas
Tomás Albornoz puso el 31-15.
Arrancó el segundo tiempo
Try visitante y final del primer tiempo:
Sevu Reece convirtió el segundo en su cuenta personal y Barrett no falló en la conversión para el parcial 31-10 de los All Blacks sobre Los Pumas
Conversión de los All Blacks
Barrett puso el 24-10.
Try de los All Blacks
Savea anotó el 22-10
Penal para Los Pumas
Tomás Albornoz anotó el 17-10.
Conversión de los All Blacks
Barrett marca el 17-7
Try de los All Blacks
Tras una gran acción de Will Jordan, Cortez Ratima puso el 15-7
Amarilla para Los Pumas
Mayco Vivas recibió una amonestación, y el seleccionado jugará con uno menos por 10 minutos.
Conversión de Los Pumas
Albornoz acertó y marcó el 10-7.
Try de Los Pumas
Rodrigo Isgró marcó el 10-5.
Conversión de Nueva Zelanda
Luego de la conversión de Barrett, los All Blacks ganan 10-0.
Try de los All Blacks
Sevu Reece hizo el try después de una gran jugada colectiva de los neozelandeses.
Albornoz falló un penal
El tucumano ejecutó un penal que impactó en uno de los postes de la H. Así el partido continúa 3-0 a favor de los All Blacks.
Penal para los All Blacks
Barrett puso el 3-0 a favor de Los Pumas.
Comenzó el partido
Una delegación de Huirapuca presenciará el duelo entre Los Pumas y Los All Blacks
Las divisiones infantiles y juveniles viajaron a Córdoba para realizar un encuentro con Córdoba Rugby Club, y de paso asistir al partido entre Los Pumas y Los All Blacks.
Historial y contexto
Los Pumas y los All Blacks ya se enfrentaron 16 veces en Argentina, con un balance de 15 derrotas y un empate (21-21 en 1985 en Ferro). Varias veces los argentinos estuvieron cerca de lograr el triunfo, pero errores en el último minuto o jugadas desafortunadas los dejaron con las manos vacías. Desde knock-ons cerca del ingoal hasta mauls que cruzaron la línea sin concretarse, la historia reciente está llena de momentos que podrían haber cambiado el resultado.
Agenda de Los Pumas en el Rugby Championship 2025:
- 16/8 vs. Nueva Zelanda – Mario Alberto Kempes, Córdoba (18.10)
- 23/8 vs. Nueva Zelanda – José Amalfitani, Buenos Aires (18.10)
- 6/9 vs. Australia – Country Bank Stadium, Queensland (01.30)
- 13/9 vs. Australia – Allianz Stadium, Sydney (01.00)
- 27/9 vs. Sudáfrica – Hollywoodbets Kings Park, Durban (12.10)
- 4/10 vs. Sudáfrica – Twickenham, Inglaterra (10.00)
El vestuario de Los Pumas
Abrazado a la ilusión. pic.twitter.com/aUnDb5UsI0— Los Pumas (@lospumas) August 16, 2025
La formación de Los Pumas
- Mayco Vivas (31 caps)
- Julián Montoya (c) (108 caps)
- Pedro Delgado (4 caps)
- Franco Molina (12 caps)
- Pedro Rubiolo (23 caps)
- Pablo Matera (112 caps)
- Marcos Kremer (73 caps)
- Joaquín Oviedo (13 caps)
- Gonzalo García (11 caps)
- Tomás Albornoz (17 caps)
- Bautista Delguy (33 caps)
- Santiago Chocobares (27 caps)
- Lucio Cinti (34 caps)
- Rodrigo Isgró (9 caps)
- Juan Cruz Mallía (42 caps)
Suplentes
- 16. Ignacio Ruiz (18 caps)
- 17. Nahuel Tetaz Chaparro (79 caps)
- 18. Joel Sclavi (27 caps)
- 19. Guido Petti (89 caps)
- 20. Juan Martín González (42 caps)
- 21. Simón Benítez Cruz (3 caps)
- 22. Santiago Carreras (55 caps)
- 23. Justo Piccardo (4 caps)
García y Albornoz, titulares
Este sábado, dos tucumanos serán titulares: Gonzalo García, medio scrum de Zebre, y Tomás Albornoz, apertura de Benetton. Ambos regresan a la "Albiceleste" tras no haber sido convocados en julio y ya se destacaron en el histórico triunfo sobre los British & Irish Lions en Dublín a fines de junio. Será la cuarta vez que conformen la pareja de medios titular, tras partidos ante Francia, Sudáfrica y los Lions.