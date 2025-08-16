EN VIVO: Con dos tucumanos en el XV, Los Pumas se preparan para enfrentar a los All Blacks

17:08 hs

Historial y contexto

Los Pumas y los All Blacks ya se enfrentaron 16 veces en Argentina, con un balance de 15 derrotas y un empate (21-21 en 1985 en Ferro). Varias veces los argentinos estuvieron cerca de lograr el triunfo, pero errores en el último minuto o jugadas desafortunadas los dejaron con las manos vacías. Desde knock-ons cerca del ingoal hasta mauls que cruzaron la línea sin concretarse, la historia reciente está llena de momentos que podrían haber cambiado el resultado.