EN VIVO: Con dos tucumanos en el XV, Los Pumas se preparan para enfrentar a los All Blacks

Historial y contexto
Los Pumas y los All Blacks ya se enfrentaron 16 veces en Argentina, con un balance de 15 derrotas y un empate (21-21 en 1985 en Ferro). Varias veces los argentinos estuvieron cerca de lograr el triunfo, pero errores en el último minuto o jugadas desafortunadas los dejaron con las manos vacías. Desde knock-ons cerca del ingoal hasta mauls que cruzaron la línea sin concretarse, la historia reciente está llena de momentos que podrían haber cambiado el resultado.
Agenda de Los Pumas en el Rugby Championship 2025:
- 16/8 vs. Nueva Zelanda – Mario Alberto Kempes, Córdoba (18.10)
- 23/8 vs. Nueva Zelanda – José Amalfitani, Buenos Aires (18.10)
- 6/9 vs. Australia – Country Bank Stadium, Queensland (01.30)
- 13/9 vs. Australia – Allianz Stadium, Sydney (01.00)
- 27/9 vs. Sudáfrica – Hollywoodbets Kings Park, Durban (12.10)
- 4/10 vs. Sudáfrica – Twickenham, Inglaterra (10.00)
El vestuario de Los Pumas
La formación de Los Pumas
- Mayco Vivas (31 caps)
- Julián Montoya (c) (108 caps)
- Pedro Delgado (4 caps)
- Franco Molina (12 caps)
- Pedro Rubiolo (23 caps)
- Pablo Matera (112 caps)
- Marcos Kremer (73 caps)
- Joaquín Oviedo (13 caps)
- Gonzalo García (11 caps)
- Tomás Albornoz (17 caps)
- Bautista Delguy (33 caps)
- Santiago Chocobares (27 caps)
- Lucio Cinti (34 caps)
- Rodrigo Isgró (9 caps)
- Juan Cruz Mallía (42 caps)
Suplentes
- 16. Ignacio Ruiz (18 caps)
- 17. Nahuel Tetaz Chaparro (79 caps)
- 18. Joel Sclavi (27 caps)
- 19. Guido Petti (89 caps)
- 20. Juan Martín González (42 caps)
- 21. Simón Benítez Cruz (3 caps)
- 22. Santiago Carreras (55 caps)
- 23. Justo Piccardo (4 caps)
García y Albornoz, titulares
Este sábado, dos tucumanos serán titulares: Gonzalo García, medio scrum de Zebre, y Tomás Albornoz, apertura de Benetton. Ambos regresan a la "Albiceleste" tras no haber sido convocados en julio y ya se destacaron en el histórico triunfo sobre los British & Irish Lions en Dublín a fines de junio. Será la cuarta vez que conformen la pareja de medios titular, tras partidos ante Francia, Sudáfrica y los Lions.