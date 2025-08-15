España: uno de cada tres hogares no puede permitirse una semana de vacaciones

Las familias con hijos, las más afectadas

Los hogares con menores a cargo presentan mayores dificultades para afrontar el coste de unas vacaciones. Entre las familias monoparentales con hijos, el 47,8 % no pudo disfrutar de una semana de vacaciones. En el caso de los hogares compuestos por un solo adulto sin hijos, la proporción alcanza el 34,2 %. En cambio, los hogares con dos adultos trabajadores presentan el porcentaje más bajo, con un 27,2 %, aunque la cifra sigue siendo elevada. Cuando se añade al menos un menor, el porcentaje sube al 30,8 %.