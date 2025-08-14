 Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma
Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Ofrece beneficios laborales que no son comunes en otras profesiones, aunque conlleva exigencias físicas y un alto nivel de compromiso.

Hace 2 Hs

El sueldo de un bombero en España en 2025 ronda los 2.000 euros mensuales netos, aunque esta cifra es solo una base. Factores como la experiencia, el rango, la comunidad autónoma y los complementos salariales pueden hacer que esta cifra suba notablemente.

Sueldo medio de un bombero en España en 2025

Según datos de Jobted, el salario medio de un bombero es de 34.600 euros brutos al año, lo que equivale a unos 1.870 euros netos al mes. Esto representa un 44% más que el salario medio anual en España.

En función de la experiencia, la remuneración varía:

Menos de 3 años de experiencia: 28.000 € brutos/año.

Entre 4 y 9 años: 31.400 € brutos/año.

Entre 10 y 20 años: 40.300 € brutos/año.

Más de 20 años: 50.000 € brutos/año.

El sueldo máximo de un bombero con amplia trayectoria y alto rango puede superar los 3.500 euros brutos al mes.

Sueldo según especialidad

No todos los bomberos cobran lo mismo. Dependiendo de su ámbito de trabajo, las cifras cambian:

Bombero de AENA: entre 1.300 y 1.700 € netos/mes (15 pagas).

Bombero forestal: entre 1.400 y 2.471 € brutos/mes (14 pagas).

Bomberos en la UME (Ejército):

Soldados: ~1.350 € netos/mes.

Cabos: 1.500-1.600 € netos/mes.

Sargentos: ~1.870 € netos/mes.

Oficiales: ~2.978 € netos/mes.

Pluses y complementos salariales

Además del sueldo base, los bomberos reciben complementos que pueden incrementar notablemente sus ingresos:

Trienios: 403,98 € al año por cada tres años trabajados.

Complemento por dedicación: hasta 4.500 € anuales por horas adicionales.

Complemento por productividad: hasta 670 € al año.

Horas extra y festivos: entre 16 y 25 € la hora.

Complemento de destino: entre 1.169,92 y 1.373,64 € según el rango.

Plus de peligrosidad y guardias adicionales.

Diferencias salariales por comunidad autónoma

El lugar de trabajo también influye en el sueldo de un bombero:

Andalucía: 40.000 €/año.

Aragón: 32.000 €/año.

Asturias: 25.000 €/año.

Baleares: 19.000-32.000 €/año.

Castilla y León: 39.000 €/año.

Cataluña: 29.000 €/año.

Galicia: 18.000-21.000 €/año.

Comunidad de Madrid: 35.000 €/año.

Navarra: 46.000 €/año.

País Vasco: 38.000 €/año.

Beneficios laborales

Más allá del salario, la profesión de bombero ofrece ventajas como:

Jubilación anticipada desde los 59 años (con 35 años cotizados).

40 días de vacaciones al año.

Turnos especiales: 24 horas de trabajo seguidas de varios días de descanso.

Temas EspañaMadridCataluñaGaliciaAndalucíaZaragozaCastilla-La Mancha
