 EN VIVO Atlético Tucumán empata 2-2 con Newells por los octavos de la Copa Argentina
En Vivo Deportes

fotos nicolas Reynaga (especial para la gaceta)

El equipo de Lucas Pusineri llega tras eliminar a Boca por 2-1 en Santiago del Estero; la "Lepra" derrotó a Defensa y Justicia por 2-0 en 16vos de final.

Hace 1 Min
20:39 hs

Comenzó el segundo tiempo:

Atlético 2-2 Newell's, ya se juegan los últimos 45 minutos.

20:22 hs

Final del primer tiempo:

Atlético y Newell's empatan 2-2 por los octavos de final de la Copa Argentina. Coronel y Brizuela marcaron para el "Decano"; Lollo y Maroni para la "Lepra".

20:11 hs

Gol de Newell's

40' PT 2-2

Lo empató rápido la "Lepra". Otra vez de cabeza, esta vez fue Gonzalo Maroni quien se anticipó a Grillo y empató las acciones. Partidazo en Salta.

20:08 hs

Gol de Atlético:

36' PT 2-1

Mala salida de Espinola tras un gran centro de Lautaro Godoy a la salida de un córner. El "11" la esperó por el segundo palo y ahora el "Decano" lo gana en Salta.

20:03 hs

Gol de Atlético:

31' PT 1-1

Miguel Brizuela empató las acciones en el Martearena. Centro al segundo palo de Sánchez y Marcelo Órtiz la metió al punto penal, donde apareció el ex Vélez para poner el 1-1 parcial.

20:02 hs

Impresionante Mansilla:

30' PT 1-0

Matías Mansilla se hizo gigante para tapar una media vuelta que tenía destino de gol. González se posteó y definió pegadito al palo. Brillante el arquero "Decano" para mandarla al córner. 

19:51 hs

Newell's estuvo cerca del segundo:

20' PT 1-0

Herrera desbordó a Brizuela y tiró un centro milimétrico a la cabeza de Montero que apareció sólo. Increíblemente le erró arco. Sigue ganando la "Lepra" por 1-0.

19:46 hs

Cerca el "Decano":

14'  PT 1-0

Miguel Brizuela probó desde afuera del área, la pelota se desvió en Noguera y se fue al córner.

19:44 hs

Gol de Newell's:

12' PT 1-0

Luciano Lollo se anticipó a todos y de cabeza puso arriba a la "Lepra" en Salta.

19:34 hs

Lo tuvo la "Lepra":

01' PT 0-0

Buen centro de Ángelo Martino y Noguera cabeceó, sin marcas, por arriba del travesaño.

19:32 hs

Primer tiempo en marcha:

Ariel Penel dio la orden y Atlético ya juega frente a Newell's por los octavos de final de la Copa Argentina.

19:04 hs

Formación confirmada:

19:03 hs

Formación confirmada:

18:16 hs

En el Martearena:

La delegación del "Decano" ingresó al estadio alrededor de las 17.50.

