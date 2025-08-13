EN VIVO Atlético Tucumán empata 2-2 con Newells por los octavos de la Copa Argentina

Comenzó el segundo tiempo:
Atlético 2-2 Newell's, ya se juegan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo:
Atlético y Newell's empatan 2-2 por los octavos de final de la Copa Argentina. Coronel y Brizuela marcaron para el "Decano"; Lollo y Maroni para la "Lepra".
Gol de Newell's
40' PT 2-2
Lo empató rápido la "Lepra". Otra vez de cabeza, esta vez fue Gonzalo Maroni quien se anticipó a Grillo y empató las acciones. Partidazo en Salta.
Gol de Atlético:
36' PT 2-1
Mala salida de Espinola tras un gran centro de Lautaro Godoy a la salida de un córner. El "11" la esperó por el segundo palo y ahora el "Decano" lo gana en Salta.
Gol de Atlético:
31' PT 1-1
Miguel Brizuela empató las acciones en el Martearena. Centro al segundo palo de Sánchez y Marcelo Órtiz la metió al punto penal, donde apareció el ex Vélez para poner el 1-1 parcial.
Impresionante Mansilla:
30' PT 1-0
Matías Mansilla se hizo gigante para tapar una media vuelta que tenía destino de gol. González se posteó y definió pegadito al palo. Brillante el arquero "Decano" para mandarla al córner.
Newell's estuvo cerca del segundo:
20' PT 1-0
Herrera desbordó a Brizuela y tiró un centro milimétrico a la cabeza de Montero que apareció sólo. Increíblemente le erró arco. Sigue ganando la "Lepra" por 1-0.
Cerca el "Decano":
14' PT 1-0
Miguel Brizuela probó desde afuera del área, la pelota se desvió en Noguera y se fue al córner.
Gol de Newell's:
12' PT 1-0
Luciano Lollo se anticipó a todos y de cabeza puso arriba a la "Lepra" en Salta.
Lo tuvo la "Lepra":
01' PT 0-0
Buen centro de Ángelo Martino y Noguera cabeceó, sin marcas, por arriba del travesaño.
Primer tiempo en marcha:
Ariel Penel dio la orden y Atlético ya juega frente a Newell's por los octavos de final de la Copa Argentina.
Formación confirmada:
Alineación confirmada
Formación confirmada:
¡Así forma el Gigante del Norte esta tarde!

En el Martearena:
La delegación del "Decano" ingresó al estadio alrededor de las 17.50.