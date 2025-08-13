Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

En el ámbito meteorológico, este martes se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura, condiciones que anticipan un escenario desfavorable para la dispersión de contaminantes. Pese a ello, las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente registraron la calidad del aire en rangos regular y bueno durante la jornada previa.