Nueva alerta ambiental en Santiago: qué vehículos no podrán circular este miércoles 13 de agosto

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para este miércoles 13 de agosto debido a las adversas condiciones de ventilación pronosticadas para la cuenca de Santiago.
La medida, adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, busca resguardar la salud de los habitantes y responde a un episodio crítico que exige acciones inmediatas para reducir los niveles de contaminación atmosférica.
En el ámbito meteorológico, este martes se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura, condiciones que anticipan un escenario desfavorable para la dispersión de contaminantes. Pese a ello, las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente registraron la calidad del aire en rangos regular y bueno durante la jornada previa.
Restricciones y medidas vigentes
Las autoridades informaron que se mantiene la prohibición total de uso de calefactores a leña y derivados de madera —excepto pellets— en toda la región, además de la prohibición de quemas agrícolas que rige hasta el 31 de octubre.
En materia vehicular, la restricción se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. No podrán circular:
- Automóviles con sello verde anteriores a septiembre de 2011 y patentes terminadas en 0 y 1.
- Vehículos sin sello verde con patentes finalizadas en 0, 1, 2 y 3, f uera del Anillo Américo Vespucio en las zonas mencionadas.
- Motocicletas con placas terminadas en 0 y 1.
- Transporte de carga —incluidas camionetas— sin sello verde y patentes finalizadas en 0, 1, 2 y 3.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar los canales oficiales, verificar el estado de sus vehículos y evitar sanciones.