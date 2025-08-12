¿Lluvias o cielo despejado? Esto anticipa el pronóstico del tiempo para este viernes feriado en Chile

El foco del pronóstico está puesto en el viernes, jornada que Sepúlveda calificó como un "día alborotado". Indicó que en la mañana se espera la presencia de "niebla, lloviznas o garúa", mientras que por la tarde se registrarán "chubascos por aquí y por allá", aclarando que "no es una nube homogénea". Además, adelantó que habrá nieve en la cordillera y "probables tormentas eléctricas".