 ¿Lluvias o cielo despejado? Esto anticipa el pronóstico del tiempo para este viernes feriado en Chile
Chile

Las condiciones climáticas cambiarán durante la jornada; te contamos qué esperar para planificar mejor tu día libre.

Hace 1 Hs

Este viernes feriado en Santiago se espera un cambio climático significativo, con la llegada de lluvias que comenzarán en la mañana y se extenderán hasta pasada la medianoche. Según el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, la jornada estará marcada por niebla, lloviznas y chubascos dispersos, además de nieve en la cordillera y posibles tormentas eléctricas.

Sobre la situación meteorológica en la Región Metropolitana, Sepúlveda explicó que el miércoles se presentará con "abundante nubosidad en la mañana, que irá despejando con el avance del día". Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7°C y una máxima de 24°C, consignó Meganoticias.

En cuanto al jueves, el experto señaló que será un día más despejado al inicio: "Amanecemos sin nubes, por eso la mínima es de 5°C. Sin embargo, con el transcurso del día, irán apareciendo nubes y por la tarde se alcanzarán los 21°C".

El foco del pronóstico está puesto en el viernes, jornada que Sepúlveda calificó como un "día alborotado". Indicó que en la mañana se espera la presencia de "niebla, lloviznas o garúa", mientras que por la tarde se registrarán "chubascos por aquí y por allá", aclarando que "no es una nube homogénea". Además, adelantó que habrá nieve en la cordillera y "probables tormentas eléctricas".

Respecto a la duración del fenómeno, el meteorólogo puntualizó que las precipitaciones podrían extenderse hasta "la medianoche del viernes, y las 1 o 2 de la madrugada del sábado".

Finalmente, el fin de semana se mantendrá con condiciones más estables. El sábado tendrá "cielo prácticamente despejado, con alguna nube aislada y una temperatura máxima de 18°C", mientras que el domingo presentará "nubosidad parcial" y rondará los 20°C.

