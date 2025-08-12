A corazón abierto: Gonzalo Valenzuela habló del angustiante episodio de salud que vivó con su hijo mayor

Gonzalo Valenzuela decidió volver a hablar públicamente sobre el diagnóstico de epilepsia que afecta a su hijo mayor, Silvestre, fruto de su relación con la actriz argentina Juana Viale. Tras revelar en 2023 el episodio crítico que vivió su hijo, el intérprete profundizará en esta experiencia personal en el segundo capítulo del programa Código Púrpura, que se estrenará este miércoles.
"Es importante poder compartir estas experiencias, porque yo me cagué entero. Yo no sabía cómo... qué es lo que era, qué es lo que le estaba pasando. Fue conmigo, lo tuve inconsciente, mucho rato. Se me pasó de todo por la cabeza", afirmó el actor chileno.
Y agregó: "Es muy importante poder yo también entregar esa información y poder compartirla, porque la ignorancia en estos temas es súper complejo".
Según relató el propio actor, la primera crisis epiléptica de Silvestre ocurrió cuando tenía 12 años. "Fue una experiencia traumática, yo no sabía nada. Estaba solo con él y cambió nuestras vidas para siempre," comentó en aquella ocasión.
"Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Salí corriendo con él", recordó.
El duro momento que le tocó vivir a Gonzalo Valenzuela
El actor describió lo desesperante del momento: "Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados, los ojos desorbitados. Y luego de que terminaron las convulsiones estuvo inconsciente mucho rato después del ataque. Salí y había un amigo, un vecino, que nos llevó a la clínica a las 4 de la mañana".
"Me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, hay distintos grados", cerró.