Pago anual del Bono Mujer Trabajadora: cuándo y cómo se entregarán hasta $678.000 por beneficiaria

El Gobierno, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), anunció oficialmente que el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) se realizará el jueves 28 de agosto. Este beneficio, dirigido a trabajadoras dependientes e independientes que cumplan con los requisitos, entrega un aporte económico que puede alcanzar hasta los $678.028.
El monto se transferirá directamente a la cuenta bancaria de las beneficiarias —como una Cuenta RUT— o podrá ser cobrado presencialmente en sucursales de BancoEstado. Cabe recordar que las postulaciones al Bono Trabajo Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora, permanecen abiertas durante todo el año. Aquellas interesadas en recibir los pagos mensuales o el pago anual en 2026 deben seguir las instrucciones oficiales para postular.
El desembolso anual llegará justo un día antes del pago mensual, previsto para el viernes 29 de agosto. Para facilitar el proceso, días antes del pago se habilitará una plataforma web donde las postulantes podrán consultar el monto asignado y el método de pago. En caso de no ser beneficiarias, el sistema indicará las razones correspondientes. Para dudas o consultas, el Sence dispuso el número telefónico *8088.
¿Quiénes reciben el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?
Las trabajadoras que accedan a este beneficio durante 2024 deben cumplir los siguientes requisitos al momento de postular:
- Tener entre 25 y 59 años.
- Estar inscritas en el Registro Social de Hogares, dentro del 40% más vulnerable socioeconómicamente.
- Contar con cotizaciones previsionales al día.
- Si son independientes, deben emitir boletas de honorarios y declarar renta ante el Servicio de Impuestos Internos.
- No trabajar en instituciones estatales (incluyendo municipios) ni en empresas privadas con aportes estatales iguales o superiores al 50%.
- Haber percibido una renta anual menor a $7.627.812 durante todo 2024.
Este pago anual es especialmente beneficioso para las trabajadoras independientes, quienes no pueden optar a los pagos mensuales del bono.