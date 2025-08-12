Pago anual del Bono Mujer Trabajadora: cuándo y cómo se entregarán hasta $678.000 por beneficiaria

El desembolso anual llegará justo un día antes del pago mensual, previsto para el viernes 29 de agosto. Para facilitar el proceso, días antes del pago se habilitará una plataforma web donde las postulantes podrán consultar el monto asignado y el método de pago. En caso de no ser beneficiarias, el sistema indicará las razones correspondientes. Para dudas o consultas, el Sence dispuso el número telefónico *8088.