Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”

En la última emisión de YAS verano, Pepa Romero, quien ocupa el lugar de Sonsoles Ónega durante el mes de agosto, protagonizó uno de los momentos más comentados de la tarde. Todo ocurrió durante la visita de Agustín Bravo, reconocido presentador de los años 90, que acudía para hablar de su nueva obra Se alquila, junto a Andoni Ferreño.
Antes de iniciar la entrevista, Bravo no escatimó en halagos hacia Romero: “Pepa, todo el mundo te quiere. Eres más buena que Heidi”. Entre risas, el actor añadió: “Tú todo lo que ganas lo entregas en casa, eres muy buena persona”. Fue entonces cuando la presentadora sorprendió con una confesión: “Es que yo gano muy poco dinero, luego te lo cuenta mi director”.
Incrédulo, Bravo respondió: “Te lo estás llevando crudo”. Sin embargo, Romero insistió: “Ojalá. Esto no es como tu época, chato, que ganabais pero vamos…”. El invitado recordó entonces sus tiempos trabajando en el mismo plató: “Una fortuna no ganaba, pero más pasta que ahora seguro”.
La conversación siguió con tono distendido, y Pepa bromeó: “Ya te lo digo yo, ahora te voy a enseñar mi nómina”. A lo que Bravo replicó: “Dile a Sonsoles que suelte”. Entre risas, la presentadora dio paso a un repaso por la trayectoria de Agustín Bravo en televisión, modelaje y teatro.
El invitado, además, aprovechó para hablar del éxito que está cosechando Se alquila: “Estoy en el Teatro Bellas Artes con Andoni Ferreño. Está feo que yo lo diga, pero está habiendo un gran éxito de crítica y público. La gente se está portando muy bien, todos pagan, entran, se sientan, nos dejan hacer la obra. Es maravilloso”.