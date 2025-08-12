 Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto
Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto

La normativa rige de lunes a viernes, entre las 7 y las 21, y su incumplimiento puede derivar en multas que van desde los $68.000 hasta los $103.000.

En Santiago está vigente la restricción vehicular
Hace 2 Hs

Este martes, diversos vehículos tendrán prohibido circular en 32 comunas de de Santiago, además de Puente Alto y San Bernardo, debido a la restricción vehicular vigente en la capital, una medida implementada para reducir la contaminación ambiental durante la temporada de otoño e invierno.

La normativa rige de lunes a viernes, entre las 7 y las 21, y su incumplimiento puede derivar en multas que van desde los $68.000 hasta los $103.000.

Este año, la medida excluye a vehículos de emergencia como ambulancias, patrullas de Carabineros, Gendarmería, la PDI y carros de Bomberos. También quedan exentos los del transporte público y escolar, recolección de basura, eléctricos, de prensa, con patente diplomática y aquellos que trasladen a personas con discapacidad.

Atención, conductores: ¿qué vehículos no podrán circular este martes 12 de agosto?

- Sin sello verde: patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.

- Con sello verde (comercializados antes del 1 de septiembre de 2011): patentes terminadas en 8 y 9.

Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto
Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto

