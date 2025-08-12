 El impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez: precio, detalles y reacciones en redes
El impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez: precio, detalles y reacciones en redes

Tras nueve años juntos y cinco hijos en común, la pareja se ha comprometido, y el foco de atención se lo ha llevado el ostentoso anillo de compromiso.

Hace 1 Hs

Cristiano Ronaldo (40 años) y Georgina Rodríguez han dado un nuevo paso en su mediática relación. Tras nueve años juntos y cinco hijos en común, la pareja se ha comprometido, y el foco de atención se lo ha llevado el ostentoso anillo de compromiso que el futbolista ha regalado a su novia, valorado en varios millones de euros.

Un anillo digno de récord

En su última publicación de Instagram, Georgina escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, acompañando el mensaje con una imagen que dejaba ver el enorme diamante de talla oval, flanqueado por dos diamantes triangulares.

Según la revista ¡Hola!, la joya no costaría menos de 5 millones de euros, aunque dependiendo de la pureza de la piedra podría alcanzar los 10 o 12 millones, e incluso llegar a 20 o 25 millones según otros expertos. Esta cifra superaría con creces el famoso anillo de Liz Taylor, valorado en 8,8 millones de euros.

Reacciones virales en Instagram

La publicación superó los 8 millones de “me gusta” en apenas 13 horas, generando miles de comentarios y felicitaciones. Algunos fans bromeaban con el futuro deportivo del jugador: “Botón de ‘el Comandante llega a los 1000 goles antes de la boda’”. Otros pedían ver el momento en la próxima temporada del reality Soy Georgina en Netflix.

Una historia de amor mediática

Cristiano y Georgina se conocieron en una boutique de lujo en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta. Desde entonces, su vida dio un giro radical, convirtiéndose en una de las influencers más seguidas del mundo y protagonista de su propio reality en Netflix.

A lo largo de su relación, han vivido en Madrid, Turín, Manchester y ahora en Riad, siguiendo la carrera internacional del futbolista. La fecha y el lugar de la boda aún no se han revelado, pero todo apunta a que será un evento lleno de lujo y atención mediática.

