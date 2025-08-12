 Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso
Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

El streamer respondió a las preguntas más incómodas de sus colegas en YouTube y aseguró que su transformación física se debe a disciplina y constancia, no a productos milagro.

Hace 13 Min

Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a sus seguidores tras someterse a un detector de mentiras en su canal de YouTube. El popular streamer reunió a varios de los creadores de contenido más influyentes de la comunidad, como El Rubius e Illo Juan, para enfrentarse a una batería de preguntas sin filtro.

“ He reunido a varios de los creadores de contenido más grandes de nuestra comunidad para que me hagan preguntas sin filtro”, explicó al inicio del vídeo, antes de ponerse en manos de un poligrafista profesional.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando le preguntaron si había utilizado algún fármaco para facilitar su pérdida de peso, un rumor que circula desde hace meses en redes sociales. Ibai respondió con un rotundo “no”, zanjando así las especulaciones.

“Al principio yo tenía mucha facilidad para bajar peso porque estaba en más de 150 kilos. No hay ninguna dieta milagro, yo he tenido una disciplina ejemplar. Creo que tengo más facilidades que otras personas, pero soy una persona obsesiva y cuando quise hacer un cambio, porque lo necesitaba, lo hice”, afirmó con contundencia.

A lo largo del vídeo, Llanos también confesó que ha llegado a ganar más de un millón de euros en un solo mes, que sueña con tener a Bad Bunny actuando en La Velada del Año y aprovechó para enviar un mensaje a Gerard Piqué: “Creo que es una persona que se ha equivocado en varias ocasiones. Ha tenido varios errores en general, pero yo sí que creo que es buena persona”.

La entrevista, cargada de momentos virales, refuerza la imagen de Ibai como una de las figuras más transparentes e influyentes del entretenimiento digital en España.

