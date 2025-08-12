Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

A lo largo del vídeo, Llanos también confesó que ha llegado a ganar más de un millón de euros en un solo mes, que sueña con tener a Bad Bunny actuando en La Velada del Año y aprovechó para enviar un mensaje a Gerard Piqué: “Creo que es una persona que se ha equivocado en varias ocasiones. Ha tenido varios errores en general, pero yo sí que creo que es buena persona”.