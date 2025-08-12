Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Juliana Pantoja volvió este lunes a encender la polémica en el programa TardeAR, donde conectó en directo para insistir y ampliar sus críticas hacia Iker Casillas. La joven respondió a las recientes declaraciones del ex portero, quien negó públicamente cualquier vínculo sentimental con ella.
Visiblemente molesta, Pantoja recordó que en días anteriores ya había difundido presuntos mensajes y material audiovisual para respaldar sus afirmaciones, y se refirió al campeón del mundo como “un señor de 44 años”.
Consultada sobre si habían mantenido relaciones sexuales, su respuesta fue tajante: no. Sin embargo, afirmó que Casillas “se insinuaba constantemente”. Acto seguido, reveló el motivo de su negativa: “por higiene”.
“Cómo lo digo para que no suene tan fuerte… Era una persona que no se aseaba diariamente”, declaró. Estas palabras provocaron una reacción inmediata en el plató. La periodista Verónica Dulanto intervino para advertirle de las posibles consecuencias legales: “Creo que se está metiendo en un problema”.
Lejos de retractarse, Pantoja insistió en que sus comentarios se basan en hechos comprobables. “Yo estoy aquí hablando con la verdad y yo tengo pruebas”, afirmó, aunque no detalló de qué tipo serían.
El cruce de declaraciones mantiene en el centro de la atención mediática a Casillas, una de las figuras más queridas del fútbol español, mientras la controversia sobre estas acusaciones continúa creciendo.