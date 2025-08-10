San Martín dejó escapar una gran chance, perdió con Deportivo Madryn 3-1 y se aleja de la cima

Final del partido
San Martín perdió 3-1 con Deportivo Madryn.
Tiempo cumplido en el Abel Sastre
El partido entra en tiempo de adición
Remate de Soraire, pero todo controlado por Bonnín
87': el volante probó al arco, pero su disparo fue muy débil.
Cambio en Madryn
85': se retira Martínez e ingresa Mansilla.
Madryn estuvo cerca del cuarto
81': Ayala remató frente al arco, pero Sand contuvo correctamente su remate.
Doble cambio en Deportivo Madryn
79': Ingresan Ayala y Bustos, mientras que se retiran Silba y Solís
Reingresa al campo de juego Guillermo Rodríguez
El defensor tenía sangre en la camiseta, tuvo que cambiarla y volvió al campo de juego.
Cambio en San Martín
75': se retira Matías García e ingresa en su lugar Ulises Vera.
Centro de Madryn y tiro de esquina
73': la pelota rebotó en el rostro de Guillermo Rodríguez y hay tiro de esquina para el "Aurinegro".
Cambio en San Martín
Salió Mauro Osores para que ingrese Tiago Peñalba
Gol de San Martín: remató Pino pero fue toda de Cuevas
64': El volante recuperó la pelota y dio la asistencia para que el delantero la empuje al arco rival.
Más cambios en San Martín
Ingresó Juan Cuevas, salió Hachen
Córner y remate de Martín Pino
Atajó el arquero rival.
Cambios en San Martín
46': Ingresaron Franco Quiroz y Aaron Spetale
Salieron Hernán Zuliani y Nicolás Castro
Arranca el segundo tiempo
Final del primer tiempo
El "Santo" pierde 3-0 en el Abel Sastre.
Gol de Madryn
48': Sand le tapó el remate a Solís, pero Crego se encontró con el rebote y la mandó a guardar.
Penal para Deportivo Madryn
45': Rodríguez llegó tarde ante Diego Crego y hay penal para el "Aurinegro".
Grave error de Osores y gol de Deportivo Madryn
37': tras un centro sin peligro, Guillermo Rodriguez intentó despejar y le dejó servida la pelota a Luis Silba, que puso el 2 a 0.
Esquivel avisó para el "Santo"
35': el delantero ingresó por dentro y remató de media distancia. Bonnín le dejó el rebote a Hachen, pero el "10" disparó sin contundencia.
Primera amarilla en San Martín
28': Mauro Osores se ganó la tarjeta, tras agarrar de la camiseta a Silba.
Remate de Solís y salida desde el fondo para San Martín
26': Deportivo Madryn es superior al "Santo" y casi se encuentra con el segundo gol, tras un remate del ex Boca.
Cabezazo sin dirección de Pino
21': tras el córner, el delantero ganó en las alturas, pero su cabezazo no tuvo efectividad.
Gran remate de Esquivel
20': San Martín jugó corto y Esquivel generó un córner a través de Bonnín.
Tiro libre para San Martín
18': Martín Pino fue derribado en el vértice del área y el "Santo" tiene un tiro libre de riesgo.
Falta de Osores
14': el zaguero central derribó a Riveros y Madryn tendrá un tiro libre.
Tercera amarilla para Deportivo Madryn
12': Rivero levantó la pierna sobre Matías García y se ganó la cartulina.
Gran doble tapada de Darío Sand
10': Guillermo Rodríguez se cayó en el fondo y Sand contuvo los remates de Bruno Pérez y Luis Silba.
Segunda tarjeta amarilla en Madryn
9': Recalde se ganó la cartulina, luego de que la pelota le dé en la mano.
Gol de Deportivo Madryn
7': tras un córner, Germán Rivero capturó un gran remate y pone en ventaja al "Aurinegro".
Madryn estuvo cerca del primero
6': Nazareno Solís le pegó de media distancia y Sand envió la pelota al córner.
Tiro libre para San Martín
4': Juan Cruz Esquivel llevaba la pelota, pero fue derribado por Recalde, que se ganó la tarjeta amarilla.
Tiro de esquina para San Martín
2': tras un lateral, la defensa de Madryn despejó al córner.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros 45 minutos.
"11" titular confirmado para Deportivo Madryn
Club Social y Deportivo Madryn
Esta es la formación dispuesta por Leandro Gracián para enfrentar a San Martín (T).
"11" titular confirmado para San Martín de Tucumán
Equipo confirmado
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Deportivo Madryn.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/9Ygm7wmcVo
Así se encuentra el campo de juego del Abel Sastre
La cancha no se está en las mejores condiciones, un factor que podría influir en el juego de ambos equipos.
El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 10, 2025
Llegó el Santo
El plantel profesional ya se encuentra en el Estadio Abel Sastre para el partido con Deportivo Madryn.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/3VsY0KenzV
"Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta de San Martín
En la previa del duelo ante Deportivo Madryn, el presidente de la AFA posó con la nueva camiseta alternativa blanca de San Martín, acompañado por dirigentes del club, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, en el marco de la exposición de las copas ganadas por la Selección Argentina en el Palacio de los Deportes.
El "Santo" estrenará nueva piel
El equipo de Mariano Campodónico saldrá a la cancha con la nueva camiseta alternativa que está inspirada en La Ciudadela.
August 8, 2025
Estos son los precios que impuso Madryn para el duelo de esta tarde
Domingo 10/08
15:30 h
Estadio Abel Sastre
#PrimeraNacional | Zona A - Fecha 26
@CASMOficial
Domingo 10/08
15:30 h
Estadio Abel Sastre
@TyCSportsPlay
A partir de mañana comenzará la venta de entradas, en la sede, que se extenderá hasta el sábado. También el domingo habrá…
¿Cómo será el "11" titular de San Martín?
Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Jesús Soraire, Nicolás Castro y Gabriel Hachen; Juan Cruz Esquivel y Aaron Spetale.
San Martín dio a conocer la lista de concentrados
Franco García se quedó afuera de los convocados debido a un problema personal. De esta manera, Juan Cruz Esquivel será quién lo reemplace en el "11" titular.
Jugadores convocados
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 26 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/elgfkk75b6