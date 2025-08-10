 San Martín dejó escapar una gran chance, perdió con Deportivo Madryn 3-1 y se aleja de la cima
San Martín dejó escapar una gran chance, perdió con Deportivo Madryn 3-1 y se aleja de la cima

Foto de Maxiliano Jonas/ ESPECIAL PARA LA GACETA.

Los goles para el "Aurinegro" fueron convertidos por Germán Rivero, Diego Crego y Luis Silba; mientras que descontó para el "Santo" Martín Pino.

Hace 1 Hs
17:33 hs

Final del partido

San Martín perdió 3-1 con Deportivo Madryn.

17:27 hs

Tiempo cumplido en el Abel Sastre

El partido entra en tiempo de adición

17:25 hs

Remate de Soraire, pero todo controlado por Bonnín

87': el volante probó al arco, pero su disparo fue muy débil.

17:22 hs

Cambio en Madryn

85': se retira Martínez e ingresa Mansilla.

17:18 hs

Madryn estuvo cerca del cuarto

81': Ayala remató frente al arco, pero Sand contuvo correctamente su remate. 

17:16 hs

Doble cambio en Deportivo Madryn

79': Ingresan Ayala y Bustos, mientras que se retiran Silba y Solís

17:14 hs

Reingresa al campo de juego Guillermo Rodríguez

El defensor tenía sangre en la camiseta, tuvo que cambiarla y volvió al campo de juego.

17:13 hs

Cambio en San Martín

75': se retira Matías García e ingresa en su lugar Ulises Vera.

17:11 hs

Centro de Madryn y tiro de esquina

73': la pelota rebotó en el rostro de Guillermo Rodríguez y hay tiro de esquina para el "Aurinegro".

17:06 hs

Cambio en San Martín

Salió Mauro Osores para que ingrese Tiago Peñalba

17:01 hs

Gol de San Martín: remató Pino pero fue toda de Cuevas

64': El volante recuperó la pelota y dio la asistencia para que el delantero la empuje al arco rival.

16:55 hs

Más cambios en San Martín

Ingresó Juan Cuevas, salió Hachen

16:48 hs

Córner y remate de Martín Pino

Atajó el arquero rival.

16:47 hs

Cambios en San Martín

46': Ingresaron Franco Quiroz y Aaron Spetale

Salieron Hernán Zuliani y Nicolás Castro

16:45 hs

Arranca el segundo tiempo

16:25 hs

Final del primer tiempo

El "Santo" pierde 3-0 en el Abel Sastre.

16:24 hs

Gol de Madryn

48': Sand le tapó el remate a Solís, pero Crego se encontró con el rebote y la mandó a guardar.

16:21 hs

Penal para Deportivo Madryn

45': Rodríguez llegó tarde ante Diego Crego y hay penal para el "Aurinegro".

16:13 hs

Grave error de Osores y gol de Deportivo Madryn

37': tras un centro sin peligro, Guillermo Rodriguez intentó despejar y le dejó servida la pelota a Luis Silba, que puso el 2 a 0.

16:11 hs

Esquivel avisó para el "Santo"

35': el delantero ingresó por dentro y remató de media distancia. Bonnín le dejó el rebote a Hachen, pero el "10" disparó sin contundencia. 

16:04 hs

Primera amarilla en San Martín

28': Mauro Osores se ganó la tarjeta, tras agarrar de la camiseta a Silba.

16:02 hs

Remate de Solís y salida desde el fondo para San Martín

26': Deportivo Madryn es superior al "Santo" y casi se encuentra con el segundo gol, tras un remate del ex Boca.

15:57 hs

Cabezazo sin dirección de Pino

21': tras el córner, el delantero ganó en las alturas, pero su cabezazo no tuvo efectividad.

15:56 hs

Gran remate de Esquivel

20': San Martín jugó corto y Esquivel generó un córner a través de Bonnín.

15:54 hs

Tiro libre para San Martín

18': Martín Pino fue derribado en el vértice del área y el "Santo" tiene un tiro libre de riesgo.

15:50 hs

Falta de Osores

14': el zaguero central derribó a Riveros y Madryn tendrá un tiro libre.

15:48 hs

Tercera amarilla para Deportivo Madryn

12': Rivero levantó la pierna sobre Matías García y se ganó la cartulina.

15:46 hs

Gran doble tapada de Darío Sand

10': Guillermo Rodríguez se cayó en el fondo y Sand contuvo los remates de Bruno Pérez y Luis Silba.

15:45 hs

Segunda tarjeta amarilla en Madryn

9': Recalde se ganó la cartulina, luego de que la pelota le dé en la mano.

15:43 hs

Gol de Deportivo Madryn

7': tras un córner, Germán Rivero capturó un gran remate y pone en ventaja al "Aurinegro".

15:42 hs

Madryn estuvo cerca del primero

6': Nazareno Solís le pegó de media distancia y Sand envió la pelota al córner.

15:41 hs

Tiro libre para San Martín

4': Juan Cruz Esquivel llevaba la pelota, pero fue derribado por Recalde, que se ganó la tarjeta amarilla.

15:38 hs

Tiro de esquina para San Martín

2': tras un lateral, la defensa de Madryn despejó al córner.

15:35 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros 45 minutos.

15:16 hs

"11" titular confirmado para Deportivo Madryn

15:13 hs

"11" titular confirmado para San Martín de Tucumán

15:08 hs

Así se encuentra el campo de juego del Abel Sastre

La cancha no se está en las mejores condiciones, un factor que podría influir en el juego de ambos equipos.

Foto de María Sofía Lucena. Foto de María Sofía Lucena.
15:03 hs

El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio

14:14 hs

"Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta de San Martín

En la previa del duelo ante Deportivo Madryn, el presidente de la AFA posó con la nueva camiseta alternativa blanca de San Martín, acompañado por dirigentes del club, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, en el marco de la exposición de las copas ganadas por la Selección Argentina en el Palacio de los Deportes.

Chiqui Tapia posó con la nueva camiseta de San Martín
13:42 hs

El "Santo" estrenará nueva piel

El equipo de Mariano Campodónico saldrá a la cancha con la nueva camiseta alternativa que está inspirada en La Ciudadela.

13:03 hs

Estos son los precios que impuso Madryn para el duelo de esta tarde

13:02 hs

¿Cómo será el "11" titular de San Martín?

Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Jesús Soraire, Nicolás Castro y Gabriel Hachen; Juan Cruz Esquivel y Aaron Spetale.

13:01 hs

San Martín dio a conocer la lista de concentrados

Franco García se quedó afuera de los convocados debido a un problema personal. De esta manera, Juan Cruz Esquivel será quién lo reemplace en el "11" titular.

Lo que tenés que saber

El equipo de Mariano Campodónico llega al duelo contra el líder, tras caer 3-0 contra River por la Copa Argentina; mientras que el "Aurinegro" viene de vencer en condición de visitante a Güemes de Santiago del Estero por 3-1.

