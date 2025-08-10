EN VIVO: San Martín visita a Deportivo Madryn en lo que será una final anticipada por la cima

14:14 hs

"Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta de San Martín

En la previa del duelo ante Deportivo Madryn, el presidente de la AFA posó con la nueva camiseta alternativa blanca de San Martín, acompañado por dirigentes del club, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, en el marco de la exposición de las copas ganadas por la Selección Argentina en el Palacio de los Deportes.