 EN VIVO: San Martín visita a Deportivo Madryn en lo que será una final anticipada por la cima
EN VIVO: San Martín visita a Deportivo Madryn en lo que será una final anticipada por la cima

El duelo se jugará desde las 15.30 en el estadio Abel Sastre, por la fecha 26 de la Primera Nacional. Será televisado por TyC Sports Play.

Hace 3 Min
15:16 hs

"11" titular confirmado para Deportivo Madryn

15:13 hs

"11" titular confirmado para San Martín de Tucumán

15:08 hs

Así se encuentra el campo de juego del Abel Sastre

La cancha no se está en las mejores condiciones, un factor que podría influir en el juego de ambos equipos.

15:03 hs

El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio

14:14 hs

"Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta de San Martín

En la previa del duelo ante Deportivo Madryn, el presidente de la AFA posó con la nueva camiseta alternativa blanca de San Martín, acompañado por dirigentes del club, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, en el marco de la exposición de las copas ganadas por la Selección Argentina en el Palacio de los Deportes.

13:42 hs

El "Santo" estrenará nueva piel

El equipo de Mariano Campodónico saldrá a la cancha con la nueva camiseta alternativa que está inspirada en La Ciudadela.

13:03 hs

Estos son los precios que impuso Madryn para el duelo de esta tarde

13:02 hs

¿Cómo será el "11" titular de San Martín?

Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Jesús Soraire, Nicolás Castro y Gabriel Hachen; Juan Cruz Esquivel y Aaron Spetale.

13:01 hs

San Martín dio a conocer la lista de concentrados

Franco García se quedó afuera de los convocados debido a un problema personal. De esta manera, Juan Cruz Esquivel será quién lo reemplace en el "11" titular.

Lo que tenés que saber

El equipo de Mariano Campodónico llega al duelo contra el líder, tras caer 3-0 contra River por la Copa Argentina; mientras que el "Aurinegro" viene de vencer en condición de visitante a Güemes de Santiago del Estero por 3-1.

