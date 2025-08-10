EN VIVO: San Martín visita a Deportivo Madryn en lo que será una final anticipada por la cima

"11" titular confirmado para Deportivo Madryn
Esta es la formación dispuesta por Leandro Gracián para enfrentar a San Martín (T). #VamosAurinegro
"11" titular confirmado para San Martín de Tucumán
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Deportivo Madryn.
Así se encuentra el campo de juego del Abel Sastre
La cancha no se está en las mejores condiciones, un factor que podría influir en el juego de ambos equipos.
El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio
Llegó el Santo
El plantel profesional ya se encuentra en el Estadio Abel Sastre para el partido con Deportivo Madryn.
"Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta de San Martín
En la previa del duelo ante Deportivo Madryn, el presidente de la AFA posó con la nueva camiseta alternativa blanca de San Martín, acompañado por dirigentes del club, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, en el marco de la exposición de las copas ganadas por la Selección Argentina en el Palacio de los Deportes.
El "Santo" estrenará nueva piel
El equipo de Mariano Campodónico saldrá a la cancha con la nueva camiseta alternativa que está inspirada en La Ciudadela.
August 8, 2025
Estos son los precios que impuso Madryn para el duelo de esta tarde
#PrimeraNacional | Zona A - Fecha 26
@CASMOficial
Domingo 10/08
15:30 h
Estadio Abel Sastre
¿Cómo será el "11" titular de San Martín?
Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Jesús Soraire, Nicolás Castro y Gabriel Hachen; Juan Cruz Esquivel y Aaron Spetale.
San Martín dio a conocer la lista de concentrados
Franco García se quedó afuera de los convocados debido a un problema personal. De esta manera, Juan Cruz Esquivel será quién lo reemplace en el "11" titular.
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 26 del torneo.
