EN VIVO Atlético Tucumán domina, pero no consigue quebrar el cero ante Rosario Central

Lo que tenés que saber

Desde las 20.45, el "Decano" enfrentará al "Canalla" por la fecha 4 del torneo Clausura. El partido será transmitido por TNT. Atlético llega de perder frente a Riestra y tiene cuatro puntos; Central, en tanto, empató sin goles frente a San Martín de San Juan en el Gigante de Arroyito.