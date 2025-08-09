EN VIVO Atlético Tucumán domina, pero no consigue quebrar el cero ante Rosario Central

Primer cambio en el "Canalla"
Arranca el segundo tiempo
¿Estuvo bien anulado el gol de Leandro Díaz?
¿ESTUVO BIEN ANULADO? El Loco Díaz convertía el 1-0 de Atlético Tucumán ante Rosario Central pero fue invalidado por falta previa— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 10, 2025
Fin del primer tiempo
Tarjeta amarilla para Agustín Sández
Rosario Central tiene 2 jugadores amonestados.
Otra vez un jugador "Canalla" salva en la línea a su equipo
Atlético Tucumán, cada vez más cerca del primero
Tarjeta amarilla para Leandro Díaz
El arquero "Canalla" ataja un disparo de Leandro Díaz
El "Decano" está muy cerca del primero
Véliz llegó a despejar la pelota en la línea con lo justo en un corner.
Amonestado Facundo Mallo
Amarilla
Gol anulado
Leandro Díaz marcó para el Decano, pero le anularon el gol por una supuesta falta.