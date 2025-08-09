 EN VIVO Atlético Tucumán domina, pero no consigue quebrar el cero ante Rosario Central
EN VIVO Atlético Tucumán domina, pero no consigue quebrar el cero ante Rosario Central

Al "Decano" le anularon un gol a los 15 minutos del primer tiempo. Se enfrenta al "Canalla" por la fecha 4 del torneo Clausura.

Hace 2 Min
22:03 hs

Primer cambio en el "Canalla"

21:54 hs

Arranca el segundo tiempo

21:37 hs

¿Estuvo bien anulado el gol de Leandro Díaz?

21:37 hs

Fin del primer tiempo

21:33 hs

Tarjeta amarilla para Agustín Sández

Rosario Central tiene 2 jugadores amonestados.

21:30 hs

Otra vez un jugador "Canalla" salva en la línea a su equipo

Atlético Tucumán, cada vez más cerca del primero

21:23 hs

Tarjeta amarilla para Leandro Díaz

21:19 hs

El arquero "Canalla" ataja un disparo de Leandro Díaz

21:12 hs

El "Decano" está muy cerca del primero

Véliz llegó a despejar la pelota en la línea con lo justo en un corner. 

21:10 hs

Amonestado Facundo Mallo

Amarilla

21:01 hs

Gol anulado

Leandro Díaz marcó para el Decano, pero le anularon el gol por una supuesta falta. 

20:58 hs

No se sacan ventaja: el partido sigue igualado sin goles

20:47 hs

Arrancó el partido

20:16 hs

El equipo de Atlético Tucumán

20:12 hs

Los 11 titulares de Rosario Central

20:08 hs

Entrada de hinchas visitantes de Rosario Central. Algunos disturbios por la presencia de un hincha de San Martin de Tucumán y en el control policial

20:06 hs

Los jugadores de Atlético Tucumán, al llegar al estadio

20:01 hs

Hinchada visitante en Tucumán

Lo que tenés que saber

Desde las 20.45, el "Decano" enfrentará al "Canalla" por la fecha 4 del torneo Clausura. El partido será transmitido por TNT. Atlético llega de perder frente a Riestra y tiene cuatro puntos; Central, en tanto, empató sin goles frente a San Martín de San Juan en el Gigante de Arroyito.

