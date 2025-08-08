Duro golpe para Paulina de Allende-Salazar: Mega revierte millonario fallo a favor de la periodista

En un primer fallo, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dio la razón a la periodista, ordenando a la señal privada el pago de una indemnización superior a los $260 millones. No obstante, Mega presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue acogido. El tribunal invalidó la sentencia inicial y emitió un fallo de reemplazo con nuevos montos, según detalló el medio El Filtrador, reprodujo Página 7.