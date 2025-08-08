 Duro golpe para Paulina de Allende-Salazar: Mega revierte millonario fallo a favor de la periodista
Duro golpe para Paulina de Allende-Salazar: Mega revierte millonario fallo a favor de la periodista

En un primer fallo, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dio la razón a la periodista, ordenando a la señal privada el pago de una indemnización superior a los $260 millones.

La disputa legal entre la periodista Paulina de Allende-Salazar y el canal Mega sigue su curso, luego de que en abril de 2023 la comunicadora presentara una millonaria demanda contra la estación televisiva tras su polémico despido.

La desvinculación de la profesional se produjo luego de que, en una transmisión en vivo, se refiriera al carabinero fallecido Daniel Palma Yáñez como "paco", lo que generó fuertes críticas públicas. Sin embargo, también recibió el respaldo de varios colegas, quienes cuestionaron la reacción de Mega y la decisión de apartarla del canal.

En un primer fallo, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dio la razón a la periodista, ordenando a la señal privada el pago de una indemnización superior a los $260 millones. No obstante, Mega presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue acogido. El tribunal invalidó la sentencia inicial y emitió un fallo de reemplazo con nuevos montos, según detalló el medio El Filtrador, reprodujo Página 7.

De acuerdo con el documento oficial de la causa, Mega deberá desembolsar poco más de $78 millones en favor de De Allende-Salazar. El monto se desglosa de la siguiente manera: $3.201.173 por indemnización sustitutiva, $6.402.346 por años de servicio, $5.121.877 por recargo legal del 80%, y $63.761.928 como indemnización adicional equivalente a seis remuneraciones.

El tribunal también rechazó la indemnización convencional establecida en la cláusula 10 del contrato, al considerar que no era “a todo evento” y que el despido no podía justificarse bajo el argumento de “necesidades de la empresa”.

Fuentes cercanas al caso dentro de Mega señalaron que, si bien no pueden emitir declaraciones oficiales debido a que el proceso aún está en curso, la señal se mantiene tranquila ante el fallo. Además, no descartan tomar nuevas acciones legales para intentar revertir la sentencia favorable a la periodista.

