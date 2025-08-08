La angustia de Chriss Mc Millan tras enfrentar complejo diagnóstico médico: "Impotencia y dolor"

Chriss Mc Millan atraviesa un momento delicado de salud. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió una serie de publicaciones desde la clínica donde se encuentra internada, revelando el diagnóstico que la obligó a someterse a una neurocirugía de columna.
En una emotiva publicación, la periodista relató con sinceridad el difícil proceso que está enfrentando. “A veces la vida nos sorprende de formas que nos dejan en shock. Más aún, cuando estamos pasando etapas en que nos sentimos más plenos”, comenzó diciendo.
Explicó que, hasta hace poco, sentía que estaba en un gran momento personal y profesional. “Me sentía a toda máquina, teniendo la suerte de poder ejercer nuestra vocación con pasión y a la par construir nuestro sueño de tener una hermosa familia, bloque a bloque de amor”, expresó.
Profundizó sobre los pilares que han guiado su vida: “Hoy mi vida se divide en mis dos sueños de niñez: por un lado, trabajar en algo que me apasiona y me permite desarrollarme profesional y personalmente con felicidad. Por otro lado, y más importante todavía, lograr la familia que yo no tuve, junto a un partner de vida, con el que a partir de una base real y pura de amor diera vida a más amor”.
Asimismo, remarcó que su crecimiento ha implicado un trabajo emocional profundo: “Orgullosa y conscientemente, hoy con terapia trabajo mis traumas, dolores y falencias, además, de buscar equilibrar mi vida, también como mujer, amiga e hija que aún estoy al debe”.
Un diagnóstico inesperado
En su relato, la ex integrante del programa Bienvenidos dio detalles sobre su estado de salud. “Algo no vi venir o no le di la atención que ameritaba”, confesó.
Los síntomas comenzaron con fuertes dolores físicos: “Tras sufrir dolores agudos de cabeza, vómitos, desmayos, contracturas extremas en el cuello y perder la movilidad de mi brazo derecho, me enteré de que debía hacerme una neurocirugía cervical urgente porque los nervios estaban estrangulados y necesitaba incluso prótesis”, detalló.
Pero los problemas no se detuvieron allí. Durante los preparativos previos a la operación, el cuadro se agravó. “En los trámites pre cirugía, el dolor invadió la espalda y mi cintura, disminuyendo la sensibilidad y movimiento de mis piernas”, agregó.
Finalmente, confirmó que el pasado jueves 7 de agosto se sometió a la primera de dos intervenciones quirúrgicas. “Con susto, me someto a una primera neurocirugía de columna (cervical), sabiendo que vendrá una segunda (lumbar) para eliminar los dolores y recuperar la movilidad y fuerza de mis extremidades”, sostuvo.
Además, adelantó que se le realizarán otros estudios médicos complementarios: “Sé que se suman estudios al cerebro y la irrigación de sus vasos sanguíneos”.
Una reflexión desde el dolor
A pesar del duro presente, Mc Millan compartió una reflexión cargada de emoción y fortaleza. “Estaba segura de que este nuevo capítulo iba avanzando feliz a toda máquina, pero debo parar, jamás retroceder. Pero deberé tomar el camino más largo y difícil”, escribió.
“No voy a mentir, lloro de rabia, pena, impotencia y dolor. Aún no lo asumo del todo, pero no es el fin. Me rearmo de nuevo por mí, por mis amores, por mi vocación y pasiones”, expresó la periodista.
Y cerró su mensaje con palabras de aliento hacia sí misma: “Querida yo, empezamos a escribir un nuevo capítulo, dejemos que todo fluya como la pureza del agua. Quién sabe si algún día publicaremos un tremendo best seller. Todo es posible si seguimos poniéndole la misma pasión, corazón y amor que me definen”.