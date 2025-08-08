La angustia de Chriss Mc Millan tras enfrentar complejo diagnóstico médico: "Impotencia y dolor"

Profundizó sobre los pilares que han guiado su vida: “Hoy mi vida se divide en mis dos sueños de niñez: por un lado, trabajar en algo que me apasiona y me permite desarrollarme profesional y personalmente con felicidad. Por otro lado, y más importante todavía, lograr la familia que yo no tuve, junto a un partner de vida, con el que a partir de una base real y pura de amor diera vida a más amor”.