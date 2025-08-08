Rebaja del 50% en transporte público para adultos mayores en Chile: cómo solicitar la tarjeta TAM

El Gobieno chileno ofrece un importante beneficio a los adultos mayores: un descuento del 50% en las tarifas del transporte público en todo el país. Esto significa que las personas mayores de 65 años pueden viajar pagando la mitad del precio habitual, sin importar la región donde vivan.
Este descuento es válido en más de 31 mil buses, incluyendo servicios urbanos, el Metro de Santiago, los metros y troles de Valparaíso, el Biotrén en la región del Biobío, las lanchas subsidiadas en el sur, y los buses rurales.
En la Región Metropolitana, los adultos mayores pagan solo $350 en el sistema integrado de transporte —que incluye buses RED, Metro y Metrotren Nos— sin importar el horario o las combinaciones que utilicen.
Para acceder a este beneficio es indispensable contar con la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM). Los únicos requisitos para obtenerla son tener 65 años cumplidos y presentar el carnet de identidad vigente.
¿Cómo solicitar la tarjeta TAM?
Existen tres maneras para obtener la tarjeta TAM que permite acceder a la rebaja del 50% en el transporte público:
- En tu caja de compensación, de forma gratuita
- Puedes llamar a tu Caja de Compensación para solicitar la tarjeta, que será despachada a tu domicilio.
Los Andes: 600 510 00 00
La Araucana: 600 084 00 77
18 de Septiembre: 600 718 18 18
- Para la Caja Los Héroes, el número es 600 222 99 99, y la solicitud debe realizarse presencialmente en sus sucursales.
- En oficinas de ChileAtiende y Metro
- Acude a una sucursal de ChileAtiende o a una oficina de Metro habilitada para este trámite.
- Indica que quieres comprar la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM).
- Paga el costo de la tarjeta en las cajas correspondientes.
- Al finalizar, habrás adquirido tu tarjeta TAM.
- En oficinas de Atención al Cliente bip!
Dirígete a una Caja Vecina o a una oficina de Atención al Cliente bip! para realizar el pago, indicando el RUN de la persona beneficiaria
Luego, presenta el comprobante de pago para retirar la tarjeta. Tras este proceso, obtendrás la tarjeta TAM.