Restricción vehicular por contaminación en Santiago: ¿qué autos no podrán circular este viernes?

La restricción vehicular continúa vigente en las 32 comunas de la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Esta normativa, que se aplica durante los meses de otoño e invierno, busca reducir los niveles de contaminación ambiental en la capital.
La medida se aplica de lunes a viernes, entre las 7 y las 21 horas, y su incumplimiento puede derivar en multas que van desde los $68.000 hasta los $103.000, equivalentes a 1 a 1,5 UTM.
¿Qué vehículos están exentos de la restricción?
El calendario de restricción vehicular 2025 contempla diversas excepciones. Los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas de Carabineros, Gendarmería, la PDI, y los carros de Bomberos, no están sujetos a la normativa.
Tampoco se ven afectados los vehículos de: transporte público y escolar, recolección de basura, vehículos eléctricos, medios de prensa, vehículos con patente diplomática y vehículos que transportan personas con discapacidad.
Vehículos con restricción para este viernes
Este viernes, la medida afecta a dos tipos de vehículos:
- Vehículos sin sello verde, cuyas patentes terminan en 8-9-0-1
- Vehículos con sello verde (comercializados antes del 1 de septiembre de 2011) cuyas patentes terminan en 4 y 5
Ambos grupos no pueden circular dentro del área de restricción durante el horario establecido.