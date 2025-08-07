Denuncia por violencia intrafamiliar: la Justicia falló a favor del ex esposo de Mariela Sotomayor

El punto de quiebre llegó una mañana, cuando su expareja —según ella— la habría agredido en estado de ebriedad frente a uno de sus hijos, quien decidió pedir ayuda. Ese episodio motivó la intervención de Carabineros. “Él me hizo cosas horribles, pero como soy tan tonta, porque la verdad no existe otra palabra para poder explicar cómo una persona vivió esto y perdonó una y otra vez”, confesó con evidente dolor.