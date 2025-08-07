Denuncia por violencia intrafamiliar: la Justicia falló a favor del ex esposo de Mariela Sotomayor

La Justicia falló a favor de Felipe Salinas en el caso por violencia intrafamiliar que había sido interpuesto por su ex esposa, la periodista Mariela Sotomayor. Según lo informado en el más reciente capítulo del programa “Que te lo digo”, el fallo habría sido favorable a Salinas luego de que el tribunal considerara que el testimonio entregado por Sotomayor presentaba inconsistencias.
La denuncia original se remonta a 2024, cuando la exparticipante del reality “Ganar o Servir” acusó públicamente al padre de sus hijos, asegurando haber sido víctima de violencia física grave, además de maltrato psicológico y verbal. Incluso relató que uno de los episodios habría ocurrido frente a uno de sus hijos.
En el programa emitido por Zona Latina, el propio Felipe Salinas abordó el resultado del proceso judicial y declaró: “La sentencia fue que yo era inocente porque los argumentos de la Mariela no coincidían. Sus declaraciones difieren de lo que dijo cuando ella interpuso la denuncia”.
Por su parte, el periodista Sergio Rojas señaló que desde el programa intentaron obtener la versión de Mariela Sotomayor para conocer su postura actual, pero no obtuvieron respuesta.
El testimonio de Mariela Sotomayor: “Me encerraban para pegarme”
En 2024, Sotomayor entregó un conmovedor testimonio en el programa "Only Fama", donde habló por primera vez del drama vivido durante sus 12 años de matrimonio.
“Durante los doce años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca”, afirmó entonces, revelando que intentó mantener los hechos en secreto para proteger a sus hijos.
El punto de quiebre llegó una mañana, cuando su expareja —según ella— la habría agredido en estado de ebriedad frente a uno de sus hijos, quien decidió pedir ayuda. Ese episodio motivó la intervención de Carabineros. “Él me hizo cosas horribles, pero como soy tan tonta, porque la verdad no existe otra palabra para poder explicar cómo una persona vivió esto y perdonó una y otra vez”, confesó con evidente dolor.
Luego de la separación, Sotomayor se refugió en casa de su hermana. En ese contexto, reconoció haber mantenido una relación extramarital con un amigo que también había estado vinculado a Rafaella. Este hecho habría desencadenado un conflicto entre ambas mujeres, y como represalia, su hermana le contó lo sucedido a Salinas.
Mariela relató que su expareja se presentó en la vivienda y la agredió físicamente frente a su hermana, quien presenció el ataque sin intervenir. “Fui pateada, ahorcada y escupida. Me encerraban para pegarme”, afirmó la periodista, dejando en evidencia la crudeza del maltrato vivido.