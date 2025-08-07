Nuevos precios de combustibles en Chile: bajan las bencinas, pero suben el diésel y la parafina

“Este informe de precios estimados es publicado todos los miércoles”, indicó Enap a través de un comunicado oficial. La estimación de precios, según detallaron, se realiza considerando factores como “precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile)”.