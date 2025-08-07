Nuevos precios de combustibles en Chile: bajan las bencinas, pero suben el diésel y la parafina

A partir de este jueves 7 de agosto, algunos combustibles volverán a registrar variaciones en sus precios, según informó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Las bencinas experimentarán una nueva caída, mientras que el diésel, la parafina y el gas licuado verán incrementos.
De acuerdo con el informe semanal de la estatal, el valor de la gasolina de 93 octanos bajará $1,7 por litro, mientras que la de 97 octanos tendrá una disminución más significativa de $16,8 por litro.
“Este informe de precios estimados es publicado todos los miércoles”, indicó Enap a través de un comunicado oficial. La estimación de precios, según detallaron, se realiza considerando factores como “precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile)”.
Con esta baja, las gasolinas acumulan dos semanas consecutivas de retroceso en sus precios, impulsadas por un contexto internacional más estable en el valor del petróleo, junto con elementos regulatorios internos.
¿Cuáles fueron los combustibles que aumentaron?
Sin embargo, no todos los combustibles siguen la misma tendencia. Enap informó que el kerosene (parafina) aumentará en $24,6 por litro; el diésel, en $21,4 por litro; y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular tendrá un leve alza de $0,5 por litro.
La empresa estatal reiteró que no tiene injerencia directa en la fijación de los precios finales que pagan los consumidores en Chile. “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, recalcó el comunicado. “Este reporte no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final”, añadió la entidad.