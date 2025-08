Marta López Álamo responde a las críticas por su físico: “Estar delgado no es un delito”

En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, López Álamo dejó claro que no espera “ser aceptada por nadie” y que no siente que esté “lidiando con nada” en lo que respecta a su aspecto físico. “Estoy feliz con mi cuerpo y con mi vida. Lo sé porque no lo he estado antes, y nadie me va a hacer sentir mal por tener una genética atlética y delgada. Me niego”, afirmó.