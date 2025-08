Miguel Adrover, el diseñador mallorquín que rechazó vestir a Rosalía y reaviva el debate en la moda

La respuesta de Rosalía

La cantante no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Rosalía defendió su posición ante las críticas: “El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está sucediendo en Palestina. Es terrible ver día a día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”.