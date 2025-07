Abby responde a los abucheos en La Velada 5 y acusa a RoRo: “Fue una guarrada”

En su análisis del combate, Abby no se guardó nada sobre la estrategia de RoRo en el ring. La acusó de utilizar tácticas sucias durante los tres asaltos: “Seis minutos de suciedad”, describió. Según la streamer, su rival no dejó de empujarla contra las cuerdas y llegó incluso a “estrangularla” cuando intentó abrazarla para evitar más golpes. “Lo que viví fue una guarrada. Lo recuerdo y me vuelvo a tensar”, relató.