Chenoa, sin filtros: "No me interesa el amor. Ahora el fuego lo pongo en el escenario"

“El fuego lo tengo, y no me apagan ni los bomberos”

La entrevista cierra con una pregunta simbólica: ¿Tienes fuego? La respuesta, cómo no, llega con la chispa de siempre: “Obvio. El rock and roll tiene fuego, si no, no te subas. Salí al escenario como un toro Miura. No, no, a mí no me apagan ni los bomberos”.