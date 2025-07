Plex responde con humor a las críticas tras su baile con Aitana en Barcelona: "No me juzguéis, falté a clase de Educación Física"

“No iba a salir, me liaron”

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, donde acumula más de 14,7 millones de seguidores, el influencer zamorano explicó que su participación en el concierto fue totalmente improvisada y que no estaba previsto que subiera al escenario: “Yo no iba a salir, me liaron para hacerlo. Pero la intención es lo que cuenta. Además, me muero de vergüenza siempre”, confesó.