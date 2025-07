¡Crece la polémica! Daniel Fuenzalida rompió el silencio y lanzó duras críticas contra Rosario Bravo

“Yo podría haber pasado por aquí (de largo), pero no, fui yo el que paré para poder aclarar las cosas y yo mañana voy a hacer un listado, porque se me ha tratado con alevosía”, afirmó. Y agregó: “Se me ha tratado de sinvergüenza, de delincuente, de ladrón, pero no le he robado ni un peso a nadie”.