 EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Central Córdoba con las ganas seguir en racha positiva
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EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Central Córdoba con las ganas seguir en racha positiva

En el estadio José Fierro los "Decanos", que debutaron con una victoria, jugarán desde las 21.30. Televisa Espn Premium.

Hace 13 Min
20:32 hs

Así luce el vestuario "decano"

19:31 hs

Omar De Felippe trajo a los siguientes futbolistas

ARQUEROS

1. ALAN AGUERRE

23. LAUTARO BURSICH

DEFENSORES

2. LUCAS ABASCIA

3. LEONARDO MARCHI

4. IVAN PILLUD

6. FACUNDO MANSILLA

14. GONZALO TRINDADE

17. YURI CASERMEIRO

20. FERNANDO MARTÍNEZ

32. JONATHAN GALVÁN

42. JUAN PABLO PIGNANI

MEDIOCAMPISTAS

5. CRISTIAN VEGA

8. IVÁN GÓMEZ

15. SEBASTIÁN CRISTÓFORO

18. DAVID ZALAZAR

27. FERNANDO JUÁREZ

DELANTEROS

7. DIEGO BARRERA

11. MATÍAS PERELLÓ

12. LEONARDO HEREDIA

29. FAVIO CABRAL

35. FRANCO ALFONSO

45. NAZARENO FÚNEZ

77. LUCAS BESOZZI

19:26 hs

Los convocados de Atlético Tucumán

ARQUEROS

1. MANSILLA

12. GONZÁLEZ

DEFENSORES

2. GÁLVEZ

3. VILLA

4. MARTÍNEZ

6. FERRARI

13. ORTIZ M.

21. GALVÁN

26. FERREIRA

33. BRIZUELA

VOLANTES

5. SÁNCHEZ

8. ACOSTA

10. NICOLA

22. RUIZ RODRÍGUEZ

23. LAMÉNDOLA

24. GODOY L.

28. AUZQUI

37. GODOY E.

45. ORTIZ K.

DELANTEROS

9. BAJAMICH

11. CORONEL

27. DÍAZ

29. CABRERA

Lo que tenés que saber

El "Decano" tiene el desafío de mantenerse en la senda del triunfo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Atlético Tucumán jugó la primera fecha, también de local, y lo aprovechó al máximo: derrotó en un partido emocionante a San Martín de San Juan por 2-1. Por su parte los santiagueños empataron sin goles ante Aldosivi. En la semana, el martes, los visitantes jugaron por la Copa Sudamericana en el Madre de Ciudades también con un empate sin goles. El partido corresponde a la fecha dos del Torneo Clausura.


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