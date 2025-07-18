EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Central Córdoba con las ganas seguir en racha positiva

Así luce el vestuario "decano"
¡La primera celeste y blanca está lista!#JuegaElDeca pic.twitter.com/5b8TOU4V8a— Atlético Tucumán (@ATOficial) July 18, 2025
Omar De Felippe trajo a los siguientes futbolistas
ARQUEROS
1. ALAN AGUERRE
23. LAUTARO BURSICH
DEFENSORES
2. LUCAS ABASCIA
3. LEONARDO MARCHI
4. IVAN PILLUD
6. FACUNDO MANSILLA
14. GONZALO TRINDADE
17. YURI CASERMEIRO
20. FERNANDO MARTÍNEZ
32. JONATHAN GALVÁN
42. JUAN PABLO PIGNANI
MEDIOCAMPISTAS
5. CRISTIAN VEGA
8. IVÁN GÓMEZ
15. SEBASTIÁN CRISTÓFORO
18. DAVID ZALAZAR
27. FERNANDO JUÁREZ
DELANTEROS
7. DIEGO BARRERA
11. MATÍAS PERELLÓ
12. LEONARDO HEREDIA
29. FAVIO CABRAL
35. FRANCO ALFONSO
45. NAZARENO FÚNEZ
77. LUCAS BESOZZI
Los convocados de Atlético Tucumán
ARQUEROS
1. MANSILLA
12. GONZÁLEZ
DEFENSORES
2. GÁLVEZ
3. VILLA
4. MARTÍNEZ
6. FERRARI
13. ORTIZ M.
21. GALVÁN
26. FERREIRA
33. BRIZUELA
VOLANTES
5. SÁNCHEZ
8. ACOSTA
10. NICOLA
22. RUIZ RODRÍGUEZ
23. LAMÉNDOLA
24. GODOY L.
28. AUZQUI
37. GODOY E.
45. ORTIZ K.
DELANTEROS
9. BAJAMICH
11. CORONEL
27. DÍAZ
29. CABRERA