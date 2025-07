A corazón abierto: Karen Paola reveló por qué se internó en un centro de salud mental

Uno de los momentos más emotivos de su testimonio fue cuando se refirió a las declaraciones de su exmanager, quien en un pódcast insinuó una supuesta infidelidad. “Frente a todas las mentiras, la única que realmente me afectó y la que me mandó a hacerme una terapia fue que dijeran que fui infiel. Eso jamás en la vida se me podría llegar a pasar por la cabeza”, aseguró.