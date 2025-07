Anabel Pantoja estalla contra Vueling, entre lágrimas: “¡Me arruinan la vida!”

“Me parece tan fuerte lo de Vueling. Que me arruinen, a mí no, a 30 personas, sus planes y sus vidas…”, denunciaba Anabel visiblemente afectada a través de sus stories de Instagram. Según relató, viajaba junto a su hija para disfrutar de unos días en la Casa In, pero al aterrizar en Barcelona, las maletas no aparecían por ningún lado: