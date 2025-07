Tensión al límite entre Roro y Abby antes de La Velada 5: “Dijiste que estoy al borde del enanismo”

Ibai, que mediaba entre las tensiones del encuentro, no pudo evitar bromear al respecto: “Joder, la que ha liado la fiesta de Lamine Yamal”, dijo entre risas, antes de preguntar a Roro por su altura real. “Mido 1,49 metros”, respondió ella, dejando claro que no se encuentra dentro del rango clínico del enanismo. Además, señaló: “Mi madre mide 1,43 y no tiene acondroplasia. Medir menos de 1,48 no tiene nada que ver con una enfermedad”.