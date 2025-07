Muchos españoles lo ignoran: cómo cocinar correctamente "Pimientos de Padrón"

Si has viajado a Galicia o has probado alguna tapa típica en un bar, seguro los conoces: los Pimientos de Padrón, o mejor dicho, Pimientos de Herbón, son uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía gallega. ¿Sabías que no todos pican? ¿O que su nombre real no es “Padrón”? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber: desde su origen hasta cómo cocinarlos para sacarles el máximo sabor.