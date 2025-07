El look de Belén Rueda que conquista a todas las edades: por qué su conjunto con ‘minitop’ es ideal para mujeres de más de 60

Con 59 años y una carrera consolidada como una de las grandes damas del cine de terror en España, Belén Rueda volvió a deslumbrar, esta vez fuera de la pantalla. Durante el estreno madrileño de su nueva película, Los Muértimer —una comedia con tintes paranormales y mensaje sobre el bullying—, la actriz no solo fue protagonista del filme, sino también de la alfombra roja. Su atrevido y elegante look con minitop se ha convertido en inspiración absoluta para mujeres de todas las edades, especialmente para aquellas que superan los 60 y no quieren renunciar al estilo ni a la frescura.