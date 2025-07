¿Quién atacó al ‘Super Lamine’? Vandalizan el mural de Yamal en plena polémica por su cumpleaños

El mural vandalizado: ¿una reacción a la fiesta?

El mural, realizado por el reconocido artista urbano TV Boy, apareció vandalizado este lunes en la plaza Joanic, en el barrio de Gràcia (Barcelona). La pintura representaba al delantero azulgrana con el traje de Superman, pero en lugar de la clásica “S” en el pecho, lucía una gran “L” de Lamine. El fondo grana y los mensajes motivacionales como "When the will is strong, obstacles are small" completaban el homenaje.