Escala el conflicto: las verdaderas razones detrás del quiebre entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida

Además, afirmó que nunca tuvo intención de apropiarse del proyecto: “Jamás he tenido la intención ni las ganas de hacer algo con ese nombre, siempre que ese nombre iba a ser usado, iba a ser con Rosario Bravo. Esos nombres se transfieren, yo no tengo ningún problema en transferirlo. Solamente yo me resguardé de que una persona distinta a nosotros pudiera usar ese nombre. Esa es la verdad de esto”.