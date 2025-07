La sincera confesión de Aitana sobre su imagen en público

“Para presumir hay que sufrir”, dice el refrán. Y aunque no siempre es necesario, Aitana reconoce que a veces aplica esa lógica para sentirse más segura en sus apariciones públicas. Así lo confesó recientemente durante la fiesta de Yves Saint Laurent, donde acaparó todas las miradas con un look arriesgado y potente: vestido de cuero negro, gafas oscuras y unos altísimos tacones que no pasaron desapercibidos.