Terremoto en el sureste de España: ¿por qué Google avisó antes que el sistema oficial del Gobierno?

¿Y el sistema oficial español?

En paralelo, España cuenta con su propio sistema de alertas, llamado ES-Alert, gestionado por Protección Civil. Este sistema utiliza tecnología Cell Broadcast, que permite emitir mensajes sin necesidad de conexión a internet. Sin embargo, en este caso no se activó, y eso no fue un error: ES-Alert no está configurado para notificar seísmos de este tipo si no se consideran de gravedad suficiente por las autoridades competentes.