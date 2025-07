El desgarrador recuerdo de Carla Ballero sobre el día que la intubaron: "Nunca sentí tanto miedo?

Durante la entrevista, la actriz relató que desde enero ya sentía un deterioro físico que no entendía: “Pesaba 47 kilos, no tenía ganas de entrenar y me sentía débil”. También resumió como se sentía al momento de llegar a la sala de urgencias del hospital donde quedó internada. "Sentía que mi cuerpo estaba hecho pedazos, no sé cómo pude llegar a estar tan mal físicamente".