Madrid se apunta a los "after hours" gastronómicos: tacos a 1 euro de madrugada este fin de semana

Madrid no duerme, y ahora tampoco pasará hambre de madrugada. Este fin de semana llega a la capital una iniciativa que promete conquistar a los noctámbulos con hambre: tacos a 1 euro en horario after hour. La conocida cadena Taco Bell lanza en España, por primera vez, su exitosa plataforma After Hours, con una promoción exclusiva durante el sábado 12 y domingo 13 de julio, entre las 23.00 y la 1.00 horas.