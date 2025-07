Victoria Federica disfruta de unas vacaciones de lujo en Ibiza a bordo de un yate de 8,5 millones… y sin su novio

Un verano entre el lujo y la solidaridad

A pesar del descanso estival, Victoria Federica también se ha mostrado muy comprometida con su nuevo rol como embajadora de la Fundación Juegaterapia, que trabaja con niños y jóvenes enfermos. En una reciente entrevista con ¡Hola!, la nieta del rey Juan Carlos I expresó su lado más humano: “La solidaridad es algo que he tenido muy presente desde pequeña. Lo he vivido en casa, lo he visto en mi madre, en mi abuela, en mi familia”.