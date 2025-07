Jennifer Lopez conquista Pontevedra con un espectáculo vibrante y un emotivo mensaje tras su ruptura con Ben Affleck

"¿Cómo estamos, Pontevedra?", saludó la cantante, disipando con simpatía el revuelo generado en redes días antes por haber confundido la ciudad con Vigo. Y a partir de ahí, el viaje fue imparable: desde su faceta más urbana con Jenny from the Block fusionada con We will rock you de Queen, hasta momentos más sensuales con I'm into you, en los que compartió escena con su cuerpo de baile masculino y declaró: “Vamos a ponernos más sexies. Esta noche yo tengo el control”.