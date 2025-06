García Márquez y la soledad del poder

Moldear el mundo

El título de Padre de la Patria resulta risible ya que el verdadero dueño de los hilos de la Historia es el extranjero. Su madre le señala que “no sirve más que para gobernar”. No existe dignidad en este anciano cuya corrupción moral se une a la decrepitud física. Su única sabiduría y la violencia que le ayudó a hacerse con el poder. No intenta cambiar el mundo, sino moldearlo a su imagen y semejanza. Vive casi cinco siglos, pues ha visto las carabelas de Colón. Hay un desfasaje permanente entre la imagen que ofrece y el nombre que le otorgan. El patético anciano pasea su soledad, su inseguridad de anciano crepuscular con la mirada más triste del mundo. Este constante juego de mitificación humaniza su imagen aun cuando gobierna el terror y ordena hacer desaparecer miles de niños para ganar a la lotería. Su ámbito es la Casa del Poder, donde actúa como una ama de llaves. El calificativo patricio, nombre de su doble, es irónico. “Bienvenida al patricio sin nombre” rezan los letreros. El Estado es similar a la familia, una hipérbole de Macondo. Cuando muere la madre, el abogado del diablo enviado por el Papa que investiga el pedido de canonización le advierte que valore lo único que es suyo: “una nueva forma de amor en las recuas de menesterosos, que no esperaban nada de nadie”. El pueblo lo odia y rechaza, pero también lo venera e idealiza: “era el único de nosotros que conocía el tamaño real de nuestro destino”.