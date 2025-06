Miguel Bosé regresa a España con nueva música, nuevos aires y un mensaje de reconciliación

Padre, patriota y ajeno al sistema

Aunque asegura que el Miguel Bosé de hoy no se parece en nada al que se marchó de España hace más de una década, se reafirma como “muy patriota”. Eso sí, matiza que sigue sintiéndose fuera del sistema: “España no me duele, me duelen algunos españoles, algunos grupos: llámense partidos, gobiernos… me duelen y me tocan los cojones”, expresa sin rodeos.