Impacto en la farándula chilena: detuvieron al hombre que amenazó de muerte a Gonzalo Valenzuela

Consultado sobre si sintió miedo, el actor reconoció que "no hasta después de un programa donde salió la casa (de la playa). Se sabía dónde estaban y mis hijos andaban en el verano caminando por ahí y me dio miedo que esto no fuera solo una cosa de redes sociales, sino que llegara más allá". Gracias a una ronda policial instalada cerca de su hogar, la familia logró recuperar algo de tranquilidad.