Piqué, entre la espada y la pared: su difícil equilibrio como padre y pareja de Clara Chía bajo la sombra de Shakira

Una familia dividida por el Atlántico

La marcha de los menores a Estados Unidos no estuvo exenta de fricciones. Aunque Piqué podría haber acudido a los tribunales para impedirlo, decidió no enfrentarse abiertamente a su ex. Esta cesión le costó cara no solo en lo emocional, sino también en su entorno familiar más cercano: sus padres, Joan y Montse, mostraron su desacuerdo desde el primer momento.