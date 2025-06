Álvaro Colomer: “Muchos autores han entendido que no necesitan escribir bien para tener éxito”

-No tengo una posición definitiva, pero la uso constantemente como un diccionario de sinónimos. Me gusta cómo la IA ofrece asociaciones inesperadas de palabras que pueden servir como disparadores creativos. Por ejemplo, una vez le pedí́ sinónimos de “espermatozoide” y la IA me sugirió “gaboncito”. No existe tal palabra, pero me pareció́ genial. Me quedé pensando en cómo una invención de la IA puede generar ideas nuevas y originales. En cuanto a su impacto en la literatura, creo que pasará lo mismo que ocurrió́ en la música con el auto-tune: muchos “escritores” que no dominan el oficio publicarán bestsellers con ayuda de la IA, pero el público los aceptará porque saben venderse bien. El talento literario real seguirá́ existiendo, pero coexistirá́ con este fenómeno.