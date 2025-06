Gregorio Funes y la libertad de prensa

El miedo

La libertad de prensa, postulaba Funes en 1811, es inversamente proporcional a los intereses autocráticos. Dos siglos después, Sartori establecía iguales parámetros. “Agrego que la libertad de expresión, la libertad de exteriorizar lo que pensamos, presupone una ‘atmósfera de seguridad’. No basta que la libertad de expresión sea tutelada por el sistema jurídico; también es necesario que no haya temor. Allá donde existen intimidaciones y donde desviarse de la ortodoxia dominante nos pone en penumbra (si no es que al margen), la libertad de expresión se vuelve anquilosada y, en consecuencia, la misma libertad de pensamiento es deformada. Con la excepción de pocos héroes solitarios, quien teme decir lo que piensa acaba por no pensar lo que no puede decir”, describe el politólogo florentino.